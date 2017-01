Halestorm lança EP com versões de Metallica e Soundgarden

O Halestorm acaba de lançar seu novo EP de versões, intitulado “ReAniMate 3.0”. O trabalho foi produzido por Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Alice in Chains, KoRn). Entre as faixas, estão os covers de “Ride The Lightning” (Metallica), “Fell On Black Days” (Soundgarden), “Still Of The Night” (Whitesnake), “I Hate Myself For Loving You” (Joan Jett