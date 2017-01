Novo livro conta a vida de Jimmy Page com depoimentos exclusivos

Escrito por Martin Power, “No Quarter: The Three Lives Of Jimmy Page” promove uma extensa abordagem da carreira de um dos guitarristas e compositores mais importantes do último século. A obra se caracteriza por não manter o foco apenas no trabalho do Led Zeppelin, explorando gravações como músico de estúdio nos anos 1960, a passagem